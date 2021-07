23 estabelecimentos comerciais em sete bairros foram vistoriados em Teresópolis - Divulgação

Publicado 26/07/2021 20:31

Neste final de semana as equipes de posturas de Teresópolis realizaram fiscalização contra a Covid-19 e vistoriaram 23 estabelecimentos comerciais nos bairros da Várzea, Bonsucesso, Tijuca, Barra do Imbuí, Araras, Alto e Agriões. A operação resultou em cinco notificações, cinco multas e oito orientações. Outros 10 estabelecimentos vistoriados estavam atuando dentro das medidas previstas em Decreto Municipal.

Realizadas por equipe multidisciplinar, formada por fiscais das secretarias de Fazenda, de Saúde, de Defesa Civil, de Meio Ambiente e de Obras, com o apoio da Guarda Civil Municipal/1ª Companhia de Operações com Cães e do 30º Batalhão de Polícia Militar, as ações de rotina também verificam denúncias realizadas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral.



Denúncias de descumprimento das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 162 da Ouvidoria Geral do Município e pelo (21) 98126-4038, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.