Caminhoneiros que passarem pela rodovia poderão ser atendidos na operação - Reprodução Google

Caminhoneiros que passarem pela rodovia poderão ser atendidos na operaçãoReprodução Google

Publicado 28/07/2021 17:25

Os caminhoneiros que passarem pela Rio/ Teresópolis/ Além Paraíba (BR-116/RJ) entre 9h e 15h desta quinta-feira (29/07) poderão fazer um “pit stop” estratégico para checar como anda a sua saúde. É que neste dia será realizada na rodovia a operação “Comandos de Saúde”, com atendimentos feitos em uma tenda montada no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 71, em Três Córregos.

A operação é uma da PRF, SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) com apoio da CRT (Concessionária Rio-Teresópolis).

Publicidade

A ação oferece exames para identificar sintomas de obesidade, pressão alta, colesterol, taxas de açúcar no sangue, acuidade visual e auditiva, entre outros, além de dicas de como se cuidar melhor.

A operação é uma campanha educativa que tem como objetivo reforçar, junto aos caminhoneiros e outros trabalhadores do transporte, a necessidade de manter a saúde em dia como forma de evitar acidentes de trânsito nas estradas.