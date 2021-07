O Detran-RJ realiza mais um mutirão de serviços neste sábado (31/07). O 35º mutirão acontece em 134 unidades, entre elas Teresópolis, das 8h às 13h. Desta vez serão oferecidos os serviços de de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda.

Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que já está disponível a partir desta quarta-feira (28/07), pelo site do Detran ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir das 12h desta quarta-feira (28/07).O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.“Além de realizarmos mutirões aos sábados, oferecendo milhares de vagas extras, o departamento retomou a vistoria itinerante, serviço de veículos disponibilizado em municípios que não possuem postos de vistoria. Em breve, mais novidades serão anunciadas”, adiantou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.