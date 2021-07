Equipes da Assistência Social de Teresópolis estão percorrendo as ruas do município para oferecer acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidade - Divulgação

Equipes da Assistência Social de Teresópolis estão percorrendo as ruas do município para oferecer acolhimento às pessoas em situação de vulnerabilidadeDivulgação

Publicado 29/07/2021 17:04

A Frente fria que chegou ao Estado do Rio de Janeiro na terça-feira (27/07), combinada com uma massa de ar frio que estava sobre o estado, tem derrubado as temperaturas. Em Teresópolis, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima prevista para esta quinta-feira (29/07) é de 8 graus. Já na sexta-feira (30/07), a queda prevista é ainda mais acentuada, com mínima de 3 graus e máxima de 18 graus.

Tendo conhecimento dessa queda acentuada na temperatura, cuja sensação térmica pode ser ainda menor, a Prefeitura de Teresópolis intensificou a “Operação Presença Social” e as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estão durante toda a madrugada visando atender pessoas em situação de vulnerabilidade.

Publicidade

Nesta quarta-feira (28/07), as equipes percorreram o município realizando o acolhimento de pessoas em situação de rua. As pessoas que aceitam o encaminhamento, são direcionadas aos abrigos, onde recebem toda a assistência necessária.

Dez profissionais trabalham durante toda a madrugada visando atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Também são realizadas ações diurnas e mantidas equipes de plantão 24 horas para casos de emergência, que podem ser acionadas pelos telefones (21) 92005-2020, 92005-2021 e 96540-8362. De segunda a sexta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social pode ser acionada pelo telefone (21) 3641-5866, das 9h às 18h.



“Nossos telefones celulares estão à disposição 24 horas por dia. Temos equipe de plantão atendendo ligações de segunda-feira a domingo e feriados. Nosso atendimento não para! Estamos a serviço da parcela da população que mais precisa do nosso acolhimento, especialmente neste período de alerta climático com previsão de temperaturas muito baixas”, esclarece o secretário Valdeck Amaral.



Estão mobilizadas equipes técnicas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Consultório de Rua e do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), da Secretaria Municipal de Saúde, e agentes da Defesa Civil Municipal. Como a Constituição Federal não permite a remoção forçada da população de rua, quem se recusar a ir para abrigos receberá cobertor para se proteger do frio intenso.