Termômetro no Paissandu, em Nova Friburgo, registrou temperaturas abaixo de 10 graus na última semana - DIvulgação

Publicado 27/07/2021 18:54

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Defesa Civil, emitiu um alerta à população sobre a possibilidade de queda acentuada de temperatura em todo o Estado do Rio de Janeiro a partir da noite desta terça-feira (27/07) até a próxima quinta-feira (29/07). Há condições para ocorrência de geada nas regiões mais elevadas.

Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden), a passagem de um frente fria, seguida pelo avanço de uma massa de ar frio pelo estado, pode resultar em queda acentuada da temperatura, sendo esperada uma queda de 12 graus nas máximas das cidades.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima para Nova Friburgo nesta terça-feira é de 10 graus. Já para a quarta-feira, as temperaturas podem oscilar entre 24 e 10 graus. A menor temperatura prevista é para quinta-feira (29/07), quando a mínima pode chegar a 3 graus.