Ação da PM apreendeu 60 pés de maconha. Erva era usada na produção de manteiga e óleos - Divulgação

Publicado 23/07/2021 14:40

Um homem de 39 anos e uma mulher, de 37, foram detidos na tarde desta quinta-feira (22/07), em uma ação dos policiais militares do 11º BPM, na Rua Francisco Eller, no distrito de São Pedro da Serra, em Nova Friburgo. A apreensão surpreendeu os PMs, porque além de pés de maconha, também foram encontrados na residência produtos feitos com a erva, como manteiga e óleo.

Os PMs do Serviço Reservado chegaram ao endereço através de uma denúncia anônima. No local foram apreendidos 60 pés de maconha, 4.500 gramas de erva seca, 4 manteigas derivadas da erva seca e 6 frascos de óleo de canabidiol. A ocorrência foi apresentada na 151°DP (Nova Friburgo) onde os acusados foram autuados e liberados, e todo material apreendido.

Também nesta quinta-feira, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) prenderam um homem de 27 anos por tráfico de drogas, após abordagem na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino. Com o suspeito foram apreendidos 42 papelotes de cocaína e 8 unidades de maconha.