O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, participou da entrega das cestas básicas pelo programa do Sesc-RJ - Divulgação

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, participou da entrega das cestas básicas pelo programa do Sesc-RJDivulgação

Publicado 22/07/2021 15:18

O Mesa Brasil Sesc RJ, programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc RJ, voltou à estrada na última terça-feira (20/07). Desta vez, a meta é entregar 5 mil cestas básicas (75 toneladas de alimentos) em 22 municípios. A estimativa é que os donativos atendam a mais de 17 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Os primeiros municípios atendidos foram Conceição de Macabu e Teresópolis. Nesta quinta-feira (22/07), foi a vez de Nova Friburgo, que recebeu três toneladas em cestas básicas, numa ação que conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio). Nos meses de abril, maio e junho, o Programa Mesa Brasil percorreu o Estado do Rio de Janeiro e distribuiu 60 toneladas de hortifrutigranjeiros.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, ressaltou a importância da distribuição de alimentos pelo programa Mesa Brasil Sesc-RJ para famílias em situação de vulnerabilidade social, que neste momento enfrentam ainda mais dificuldades em função da pandemia. Ele lembrou que muitas delas estão cadastradas no programa e já são assistidas ao longo do ano, mas acentuou que a entrega das cestas nesta quinta-feira significa um reforço valioso, que pode minimizar o sofrimento de quem vive sob o temor da fome.



“Em abril, o Mesa Brasil doou em Nova Friburgo cinco toneladas de hortifrutigranjeiros e, agora, são três toneladas de produtos secos, que contribuirão para o sustento de centenas de famílias. Trata-se de uma ajuda relevante, uma iniciativa de expressiva repercussão social”, comentou.

Publicidade

As cestas são compostas por itens como arroz, feijão, macarrão, salsicha, molho de tomates, farinha de mandioca, fubá de milho, óleo, açúcar, café, biscoitos, entre outros. Os alimentos são arrecadados junto a empresas parceiras do programa, que atua como uma ponte entre quem pode doar e quem precisa receber.

A distribuição nos municípios será feita a entidades socioassistenciais, como creches, abrigos e asilos, com o apoio dos sindicatos varejistas locais.