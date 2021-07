Joana Fabris Deon, 19 anos, foi morta com um tiro. Polícia do RS investiga namorado da vítima e suspeita de feminicídio - Reprodução Instagram

Joana Fabris Deon, 19 anos, foi morta com um tiro. Polícia do RS investiga namorado da vítima e suspeita de feminicídioReprodução Instagram

Publicado 19/07/2021 14:56 | Atualizado 19/07/2021 15:08

Porto Alegre - O pai de Paulo Eduardo Scravonatto, de 19 anos, apontado como assassino de Joana Fabris Deon, também de 19, o entregou para a polícia. O jovem foi preso no último sábado (17), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Civil do RS, o crime aconteceu no bairro Ouro Verde. Depois que a vítima foi baleada, Paulo ligou para o pai e os dois a levaram até o Hospital Tacchini, onde ela veio a óbito. Em depoimento, o jovem alegou que ele e Joana haviam sido assaltados e, como ela reagiu, foi ferida. Ele foi liberado em seguida.

Posteriormente, o pai do jovem, que não teve o nome divulgado, entrou em contato com a polícia novamente e informou sobre as suspeitas de que o filho teria cometido o crime. Os agentes foram até a casa do jovem e o levaram para um segundo depoimento, na qual ele mudou a versão: desta vez, Paulo disse que o disparo foi acidental. Seu pai também prestou depoimento.

A polícia do RS segue a linha de que Paulo cometeu um feminicídio, quando a vítima é morta por ser mulher.

Já a família da vítima nega que Paulo e Joana eram namorados. Entretanto, a delegada Deise Ruschel, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) informou que as investigações apontam que "eles tinham um relacionamento íntimo e afetivo. Por isso ele responde por feminicídio".