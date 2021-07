'O impeachment sem crime, a fraude eleitoral de 2018 e o semipresidencialismo são três atos da mesma peça de teatro', disse Haddad - Reprodução

19/07/2021

Fernando Haddad (PT), ex-candidato a presidência da República, usou suas redes sociais para criticar a proposta que tramita no parlamento brasileiro que visa implementar o semipresidencialismo no país em 2027. "Imagine o Congresso escolher o chefe de governo", opinou o petista.



O ex-prefeito de São Paulo alega que a proposta se trata de "três atos da mesma peça de teatro", que inclue um "impeachment sem crime", da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a "fraude eleitoral de 2018" com a eleição de Jair Bolsonaro (sem partido).





O impeachment sem crime, a fraude eleitoral de 2018 e o semipresidencialismo são três atos da mesma peça de teatro. A vítima é a mesma: a soberania popular. Imagine o Congresso escolher o chefe de governo. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) July 19, 2021 A proposta de semipresidencialismo tornou-se uma das bandeiras do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nesta segunda, parlamentar assumiu que articula nos bastidores da Casa para que o projeto caminhe e seja aprovado. A vítima desta, segundo Haddad, "é a mesma: a soberania popular".A proposta de semipresidencialismo tornou-se uma das bandeiras do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nesta segunda, parlamentar assumiu que articula nos bastidores da Casa para que o projeto caminhe e seja aprovado.

Já Fernando Haddad encontra-se entre os três candidatos com maiores intenções de votos nas pesquisas para as eleições estaduais de São Paulo.