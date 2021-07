Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

21/07/2021

Nesta quarta-feira (21/07), a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo vacina pessoas de 39 anos, sem comorbidades. A imunização acontece das 9h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro (Pastão), em Conselheiro Paulino; na Quadra da GRES Imperatriz de Olaria, em Olaria; no Ginásio poliesportivo João Antunes Nogueira (Bieca), no Cordoeira; e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Lagoinha.

Para este público também haverá vacinação nas Estratégias de Saúde da Família de Centenário; São Lourenço; Campo do Coelho; Conquista; Nova Suíça; Amparo; Riograndina; Olaria (I,II,III); Lumiar; São Pedro da Serra; Stucky; Varginha; Mury; e na UBS/ESF de São Geraldo.

Ao longo da semana, o município seguirá avançando com a faixa etária, até chegar aos 38 anos. Já até o final do mês de julho, a previsão é que toda a população com até 28 anos esteja recebendo a primeira aplicação da vacina. Para alcançar esse público-alvo, o município planejou para o dia 31 de julho, um mutirão, ou seja, mais um “Dia D de Vacinação”.

A Secretaria pretende começar o mês de agosto vacinando a população com 27 e 26 anos, e assim, no dia 10, finalizar a vacinação de primeira dose em todos os friburguenses com mais de 18 anos.

Após isso, a Prefeitura continuará a imunização, mas com a segunda dose, completando o esquema vacinal. Vale ressaltar que o cumprimento deste calendário será feito conforme o envio de doses realizado pelo Governo do Estado ao município.

Confira o calendário de julho:

21/07 (quarta-feira) - 39 anos;

22/07 (quinta-feira) - 38 anos;

26/07 (segunda-feira) - 37 e 36 anos;

27/07 (terça-feira) - 35 e 34 anos;

28/07 (quarta-feira) - 33 anos;

29/07 (quinta-feira) - 32 anos;

31/07 (sábado) - DIA D - 28 até 31 anos.

Confira o calendário de agosto:

02/08 (segunda-feira) - 27 e 26 anos;

03/08 (terça-feira) - 25 e 24 anos;

04/08 (quarta-feira) - 23 anos;

05/08 (quinta-feira) - 22 anos;

09/08 (segunda-feira) - 21 e 20 anos;

10/08 (terça-feira) - 19 e 18 anos.