Publicado 20/07/2021 20:24

Uma ação de combate ao tráfico realizada pelos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, na noite desta segunda-feira (19/07), na Rua das Pedrinhas, em Santa Bernadete, terminou em confronto. Segundo a PM, três elementos suspeitos estavam traficando no local e dispararam contra a viatura para poderem fugir.

Ninguém foi preso e nenhum civil ficou ferido na troca de tiros. Apesar da fuga, os policiais conseguiram apreender os materiais deixados para trás pelos criminosos. Em uma mochila, foram encontrados quatro radiotransmissores, aparelhos normalmente usados pelos traficantes como meio de comunicação, e também um carregador de pistola calibre 9 milímetros. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).

No final de semana, os PMs do Patamo, por meio de denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino, prenderam três homens, de 18, 21 e 22 anos. Com o trio foram apreendidos 95 unidades de cocaína, 146 unidades e 18 tabletes de maconha, além da quantia de R$ 257.