Secretária de Saúde de Nova Friburgo, Nicole Cipriano, explicou sobre a xepa - Divulgação

Secretária de Saúde de Nova Friburgo, Nicole Cipriano, explicou sobre a xepaDivulgação

Publicado 20/07/2021 20:13

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo liberou a “xepa da vacina contra a Covid-19” para toda a população com mais de 18 anos, em todas as unidades de saúde que fazem parte da campanha de imunização. Entretanto, não é necessário aglomerações nos postos, já que, com o avanço da vacinação, todos os friburguenses receberão a primeira dose até o início do próximo mês.

A Secretária Municipal de Saúde, Nicole Cipriano, explicou como funciona a xepa: “A xepa são doses que sobram dentro do frasco uma vez que ele é aberto e preparado para realização das vacinas ao longo do dia. Às vezes as doses de um frasco sobram e devem ser utilizadas como xepa”.

Publicidade

Apesar da liberação, a secretária alerta que as pessoas não precisam correr para os postos, porque em muitos casos, todas as doses preparadas são utilizadas para o público-alvo determinado. A medida é apenas mais uma garantia de que não sejam perdidas doses no município, facilitando a aplicação no caso de sobra por meio de uma permissão específica para que os profissionais de saúde destinem as doses extras.

“Serão sempre doses mínimas e nem todos ligares vão ter xepa, então não precisa fazer fila”, esclarece Nicole Cipriano, que ainda acrescenta: “Todos podem ficar tranquilos que até a primeira semana de agosto estaremos com o público acima de 18 anos, todos estarão cobertos”.