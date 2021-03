Arthur xinga Fiuk: Ódio da voz dele Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 09:29 | Atualizado 16/03/2021 09:31

Rio - Na madrugada desta terça-feira, o instrutor de crossfit planejou uma estratégia "malvada" para prejudicar todos os participantes do "BBB 21". Em conversa com o melhor amigo Projota, um dos emparedados da semana, ele contou o que pretende fazer para levar todos para a Xepa e reduzir a quantidade de comida na casa.

fotogaleria

Publicidade

"Vou deixar a torneira ligada. Fod*-se! Vai todo mundo para o 'Tá com Nada', ninguém vai saber que sou eu mesmo", argumentou o crossfiteiro, que sabe da regra em relação ao desperdício de água no reality.

De acordo com a produção do reality, gastar muita água causa advertência e perda de estalecas aos participantes, ou seja, reduz a quantidade de moedas para a realização da compra semanal de alimentos no mercado do programa.

Publicidade