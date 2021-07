Casa do Trabalhador fica na antiga rodoviária, no Centro - Paula Valviesse

Casa do Trabalhador fica na antiga rodoviária, no CentroPaula Valviesse

Publicado 19/07/2021 19:14

A semana começa com 342 vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador de Nova Friburgo. Há oportunidades para jovem aprendiz e para pessoas com todos os níveis de escolaridade: fundamental, médio, superior e curso profissionalizante. A maioria das vagas não exige experiência anterior, portanto são uma ótima oportunidade para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou mudar de área de atuação.

As 342 vagas de empregos disponíveis nesta segunda-feira (19/07) podem ser acessadas no link da Casa do Trabalhador ou pelo site oficial da Prefeitura de Nova Friburgo, na aba “Cidadão”, em seguida “Casa do Trabalhador”. A listagem de vagas é atualizada diariamente.

Publicidade

Para outras informações basta comparecer à sede da Casa do Trabalhador, que fica na Avenida Alberto Braune, 223, na antiga Rodoviária Leopoldina, no Centro, ao lado da sede da Prefeitura de Nova Friburgo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O telefone de contato é o (22) 2525-9205.