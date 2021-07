Setur-RJ lançou a campanha digital Férias RJ, com o objetivo de promover os destinos do Estado - Divulgação

Setur-RJ lançou a campanha digital Férias RJ, com o objetivo de promover os destinos do EstadoDivulgação

Publicado 21/07/2021 21:00

Um levantamento feito pela Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) mostra que com a chegada do frio e das férias de julho, algumas cidades ganham destaque como “destinos de inverno”. Segundo os dados, a ocupação hoteleira neste período em Nova Friburgo chegou a 50%. Além disso, houve um aumento na média geral da ocupação hoteleira no Estado do Rio de Janeiro, que estava na casa dos 35% em junho e passou para 60,4% em julho.

Mas Nova Friburgo ainda não é o principal destino para aqueles que desejam curtir dias mais frios, em municípios como Petrópolis, na região turística de Serra Verde Imperial, e Conservatória, distrito de Valença, no Vale do Café, essa ocupação chegou a 75%. Outras cidades também se destacaram, como, por exemplo, Vassouras, na região turística Vale do Café, que registrou 70%; Itatiaia, em Agulhas Negras, com 55%. Também na Serra Verde Imperial, Teresópolis e Nova Friburgo marcaram, respectivamente, 50% e 37,5% de ocupação.

Publicidade

Para a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), os números só reforçam que a busca pelo interior do Estado é tendência, uma vez que, durante o cenário de pandemia, os registros de aumento na ocupação hoteleira têm sido frequentes. Com a restrição de viagens, os turistas têm procurado destinos próximos, que sigam os protocolos do Turismo Consciente RJ.

Sabendo dessa mudança, no início do mês, a Setur-RJ lançou a campanha digital Férias RJ, com o objetivo de promover os destinos do Estado no período de férias de julho. O objetivo é aproveitar o recesso escolar para trazer visitantes de estados próximos e do próprio Rio de Janeiro. Além disso, a ideia é mostrar que o Rio de Janeiro é seguro e segue os protocolos do Turismo Consciente RJ.

Publicidade

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, destaca o trabalho que vem sendo realizado pela Setur-RJ, de apoio e auxílio aos municípios, para prepará-los para o cenário da retomada gradual das atividades do setor.

“Nosso foco é preparar o Estado para a retomada e ver municípios como Petrópolis chegando a 75% de ocupação hoteleira é a certeza de que estamos no caminho certo. Estamos alinhando, junto com as secretarias municipais, um trabalho de conscientização dos protocolos de segurança e acreditamos que o Rio está preparado para receber os turistas com a garantia de cumprimento dos protocolos sanitários”, destaca Tutuca.

Publicidade

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Paulo Michel, destacou a importância de fomentar o turismo através de projetos como o Férias RJ.

“O estado do Rio tem muitas belezas a serem exploradas ao longo de todo o ano. Ações como o Férias RJ, assim como nosso programa de capacitação de operadores de viagens, ProCap, são fundamentais para fomentar o turismo no interior e acelerar a retomada do setor. Sempre alinhada com toda a segurança que o momento exige”, afirma Paulo Michel.