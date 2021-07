Drogas apreendidas seriam distribuídas para revenda - Divulgação

Publicado 22/07/2021 18:58

Um homem de 23 anos, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na área do conjunto habitacional Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, foi preso em ação dos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, na manhã desta quinta-feira (22/07).

Segundo a PM, o suspeito estava com 830 unidades de cocaína, cerca de 996 gramas da drogas, que seriam distribuídas pela região para venda. Ele foi abordado na Estrada Fazenda da Laje e a ocorrência foi registrada na 151ª DP (Nova Friburgo), onde o suspeito permaneceu preso e as drogas, apreendidas.