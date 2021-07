Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 22/07/2021 15:33

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria de Atenção Básica, irá realizar a imunização com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em gestantes e puérperas com até 45 dias, nesta sexta-feira (23/07).

Dando prosseguimento à campanha de imunização, esse grupo poderá receber a vacina das 9h às 15h, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), na Lagoinha. É necessária a apresentação do laudo médico com a autorização para o recebimento do imunizante. Além disso, é obrigatória a apresentação do CPF, RG, cartão do SUS e do comprovante de residência.

Na sexta-feira seguinte (30/07), a Secretaria Municipal de Saúde realizará a vacinação de segunda aplicação em gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca, antes desse imunizante ser suspenso pelo Ministério da Saúde para esse público.

A segunda dose será aplicada com a vacina da Pfizer, tendo em vista que o governo do estado instruiu, por meio de uma nota técnica, o uso desse imunizante para grávidas e puérperas que já tomaram a Astrazeneca.

A imunização também acontece das 9h às 15h, na Uerj, na Lagoinha. Será necessária a apresentação da documentação exigida junto com a carteirinha de vacinação.