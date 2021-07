Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo pela empresa Nova Faol - Paula Valviesse

Serviço de transporte coletivo em Nova Friburgo continua sendo pela empresa Nova FaolPaula Valviesse

Publicado 24/07/2021 17:56

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, usou as suas redes sociais no início da madrugada deste sábado (24/07), para comunicar o recebimento da listagem dos ônibus que vão operar no município. A apresentação da frota por parte da empresa Itapemirim, que venceu a licitação em caráter emergencial realizada pelo Executivo, estava prevista para acontecer no dia 15, mas a empresa solicitou uma extensão desse prazo para se organizar e apresentar toda a documentação.



Segundo Johnny Maycon, “a frota atende aos critérios previstos no Termo de Referência do processo de contratação”. Agora a expectativa recai sobre quando a empresa vai assumir o serviço de transporte, que continua sendo operado, mediante liminar, pela empresa Nova Faol.

A empresa Itapemirim Group Ltda venceu a licitação e vai assumir o serviço de transporte coletivo, em caráter emergencial, pelo prazo de até 12 meses. Pelo contrato firmado, o valor da passagem será reajustado para R$ 4,15 e o subsídio mensal a ser pago pela Prefeitura é de R$ 290 mil