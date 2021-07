Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 27/07/2021 18:09

O Centro de Triagem da Covid-19, localizado na Via Expressa, em Olaria, teve o horário de funcionamento ampliado. A partir desta terça-feira (27/07), a unidade funcionará das 8h às 16h para atendimento e testagem da população.

Segundo a Secretaria de Saúde, o horário de entrada no centro de triagem é até as 12h. Ou seja, os pacientes que chegam na unidade com esses sinais são triados até as 16h, os que não apresentam sintomas de gripe são liberados e orientados a procurarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ou nas Estratégias de Saúde da Família.



Pessoas com sintomas mais graves, como falta de ar, febre, tosse incessante, cansaço extremo e sinais neurológicos, devem procurar a emergência do Hospital Municipal Raul Sertã. Vale destacar que não há tratamento preventivo da Covid-19 e que a melhor maneira de evitar contrair o vírus é a utilização de máscaras, álcool em gel e o isolamento social.