Johnny Maycon recebeu a vacina no posto do Cordoeira - Divulgação

Johnny Maycon recebeu a vacina no posto do CordoeiraDivulgação

Publicado 26/07/2021 15:00 | Atualizado 26/07/2021 15:01

Aos 36 anos, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (Republicanos), recebeu nesta segunda-feira (26/07) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O chefe do Executivo foi imunizado pela manhã, no posto de imunização no Ginásio João Antunes Nogueira, no bairro Cordoeira.

Sobre a imunização, Johnny Maycon celebrou a chegada do dia determinado para as pessoas sem comorbidades com 36 e 37 anos: “Hoje foi um dia muito especial, dia de receber a tão esperada vacina. Fomos ao Ginásio João Antunes Nogueira, no bairro de Cordoeira, para receber a primeira dose da AstraZeneca. A fila estava tranquila e esperamos pouco, só podemos agradecer aos nossos profissionais da saúde pelo trabalho incansável e aos cientistas que se dedicaram imensamente na busca pela prevenção da Covid-19”, escreveu o prefeito.

Publicidade

Johnny Maycon ainda aproveitou o momento para declarar sua solidariedade às famílias das pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 no município: “Nos solidarizamos com os familiares dos mais de 700 friburguenses que foram vítimas da Covid-19 e que infelizmente não tiveram esta oportunidade de imunização”.

Nesta semana, Nova Friburgo segue avançando com a imunização da população geral. A expectativa é de que, com a chegada de mais doses, sejam vacinadas até o próximo sábado, dia 31, quando está previsto a realização de mais um “Dia D”, o público geral de até 28 anos.

Publicidade

Confira o calendário de julho:

26/07 (segunda-feira) - 37 e 36 anos;

27/07 (terça-feira) - 35 e 34 anos;

28/07 (quarta-feira) - 33 anos;

29/07 (quinta-feira) - 32 anos;

31/07 (sábado) - DIA D - 28 até 31 anos.

Publicidade

Confira o calendário de agosto:

02/08 (segunda-feira) - 27 e 26 anos;

03/08 (terça-feira) - 25 e 24 anos;

04/08 (quarta-feira) - 23 anos;

05/08 (quinta-feira) - 22 anos;

09/08 (segunda-feira) - 21 e 20 anos;

10/08 (terça-feira) - 19 e 18 anos.