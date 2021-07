Ação foi intensificada por causa da frente fria - Divulgação

Publicado 30/07/2021 17:49

Das 14 pessoas em situação de rua abordadas na madrugada desta quinta-feira (29/07) pelas equipes da Operação Presença Social, da Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, apenas uma aceitou ser encaminhada para o abrigo da Associação Beneficente Sopão. As abordagens foram realizadas nos bairros do Alto, Araras, Barra do Imbuí, Meudon, Prata, São Pedro, Soberbo, Vale do Paraíso e Várzea.



Durante o dia, equipe do Consultório de Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, fez busca ativa, com profissionais do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), a fim de encaminhar moradores em situação de rua com problemas psicológicos para tratamento especializado.



“Essa mobilização vem sendo intensificada desde o início da semana por conta das baixas temperaturas. Temos uma equipe dedicada em campo, acolhendo as pessoas que aceitam o nosso atendimento. Trabalhamos com pessoal de plantão 24 horas”, relata Valdeck Amaral, secretário de Desenvolvimento Social.



Dez profissionais trabalham durante toda a madrugada visando atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Também são realizadas ações diurnas e mantidas equipes de plantão 24 horas para casos de emergência, que podem ser acionadas pelos telefones (21) 92005-2020, 92005-2021 e 96540-8362. De segunda a sexta-feira, a Secretaria de Desenvolvimento Social pode ser acionada pelo telefone (21) 3641-5866, das 9h às 18h.



Estão mobilizadas equipes técnicas do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Consultório de Rua e do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), da Secretaria Municipal de Saúde, e agentes da Defesa Civil Municipal. Como a Constituição Federal não permite a remoção forçada da população de rua, quem se recusar a ir para abrigos receberá cobertor para se proteger do frio intenso.