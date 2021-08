Ponto turístico Sambaqui da Beirada, em Saquarema. - Divulgação

Ponto turístico Sambaqui da Beirada, em Saquarema. Divulgação

Publicado 06/08/2021 12:10

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Cultura de Saquarema, na Região dos Lagos, recebeu nesta semana, técnicos da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa para visitas e vistorias em importantes pontos de interesse cultural do município.

A Superintendente de Artes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Taydara Araújo, e as assessoras Denise Acquarone e Mariana Botelho estiveram no Templo do Rock em Itaúna, no Sambaqui da Beirada em Barra Nova, no Centro de Memória de Saquarema e na Casa de Cultura Walmir Ayala, ambas no Centro da Cidade.

Templo do Rock em Saquarema Divulgação

Durante a visita, as técnicas da Secretaria Estadual puderam conhecer os projetos que estão sendo realizados em Saquarema, bem como as ações para a retomada gradual das atividades culturais na cidade.