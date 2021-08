Material encontrado com o Gerente do tráfico do Gravatá, em Saquarema - Divulgação

Publicado 06/08/2021 11:59

SAQUAREMA – A Polícia Militar prendeu na noite desta quinta-feira (5) um homem que supostamente seria o gerente do tráfico de drogas do bairro Gravatá, em Saquarema.

Após denúncia informando a localização do acusado, os agentes prenderam o homem na Rua 08 de Maio, no bairro Gravatá.

Durante a revista, os policiais não encontraram nada com o suspeito, mas ao ser interrogado, ele admitiu ser o responsável pela distribuição das drogas e membro da facção criminosa Comando Vermelho. O homem ainda indicou a localização da droga que estava escondida, em uma mata.

No local, os agentes encontram enterrada em uma sacola plástica um tablete de meio quilo de maconha prensada. O material apreendido e o suspeito foram encaminhados para a124ªDP, em Saquarema, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.