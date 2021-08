24/06/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - O surfista Filipe Toledo no Oi Rio Pro etapa da WSL na Praia de Itaúna em Saquarema, Rio de Janeiro neste domingo (23). Foto: Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/08/2021 18:04

Saquarema – Após ter a temporada de 2021 cancelada por conta da pandemia, a WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou nesta quarta (4) a volta da etapa de Saquarema para 2022.

De acordo com calendário anunciado, a etapa na cidade da Região dos Lagos, acontecerá entre os dias 27 de junho a 04 de julho de 2022.

A liga anunciou também que a etapa de G-Land, na Indonésia, retornará ao CT (Championship Tour) após 24 anos e pela primeira vez também contará com a participação da categoria feminina.

Segundo comunicado, a temporada de 2022 será composta por dez etapas mais a WSL Finals, torneio com os cinco melhores de cada ranking para decidir o campeão do mundo.

O 2022 WSL CT acontecerá em sete países, começando em janeiro no mundialmente famoso Pipeline no Havaí e será concluído em agosto no Teahupo'o no Taiti.

A novidade para a próxima temporada é que ela irá começar com 36 homens e 18 mulheres e será reduzida para 22 homens e 10 mulheres após o corte de meio da temporada. Com isso, os melhores surfistas continuarão para a segunda metade do tour e se requalificarão automaticamente para o 2023 CT.

Já os surfistas que perderem o corte serão rebaixados para o CS (Challenger Series), que começa imediatamente após a parada cinco do CT na Austrália Ocidental, onde terão a oportunidade de recuperar a vaga no CT do ano seguinte.

Confira o calendário:

Pipeline, Havaí - 29 de janeiro a 10 de fevereiro

Sunset, Havaí - 11 a 23 de fevereiro

Peniche, Portugal - 3 a 13 de março

Bells Beach, Austrália - 10 a 20 de abril

Margaret River, Austrália Ocidental - 24 de abril a 4 de maio

G-Land, Indonesia - 28 de maio - 6 de junho

Trestles, USA - 15 de junho a 22 de junho

Saquarema, Brazil - 27 junho a 4 de julho

Jeffreys Bay, South Africa - 9 de julho a 18 de julho

Teahupo'o, Tahiti - 11 de agosto a 21 de agosto.