Vagas são para estudantes do ensino superior Divulgação

Publicado 04/08/2021 17:25

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação de Saquarema, divulgou nesta quarta-feira (4), o resultado do Chamamento Público 002/2021 para a seleção de estagiários para o Programa Jovem Cidadão, destinado a estudantes do ensino superior.

A seleção dos estagiários foi feita por uma comissão nomeada pela Portaria nº 814 de 19 de julho de 2021, que avaliou as documentações apresentadas por cada candidato de acordo com o exigido no Edital.Para acessar o resultado do edital, clique aqui