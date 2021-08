esquema viário a ser adotado em Saquarema - ADM

Publicado 04/08/2021 17:14

Saquarema – Nesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Saquarema, por meio da Guarda Civil Municipal, fará uma interdição no trânsito para execução de obras de drenagem, na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Condado de Bacaxá.



A interdição será realizada a partir das 07 da manhã e tem previsão de conclusão às 17 horas. O local estará devidamente sinalizado e contará com os trabalhos de agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal.



O esquema viário a ser adotado pode ser consultado na imagem abaixo:

