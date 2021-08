Assalto no supermercado em Saquarema - Divulgação

Publicado 02/08/2021 20:22

Saquarema – Na tarde desta segunda-feira (2), três pessoas ficaram feridas durante um assalto em um supermercado em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, quatro homens chegaram em duas motos no supermercado Atakarejo, que fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Bacaxá para roubar o dinheiro que estaria sendo levado para o banco, quando um policial militar que estava de folga e fazia compras no local, percebeu a situação e reagiu.

Houve troca de tiros e três pessoas foram atingidas: Uma funcionária do mercado foi baleada na perna, um cliente foi baleado no rosto, e, por conta do rastro de sangue no local, a polícia acredita que pelo menos um dos bandidos tenha sido baleado. Os Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos, sem seguida, a funcionária e o cliente foram encaminhadas para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá.

De acordo com o Hospital, a funcionária recebeu atendimento e foi liberada, já o cliente que foi atingido no rosto precisou ser removido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. O helicóptero do Corpo de Bombeiros realizou a transferência do paciente

Todos os criminosos conseguiram fugir e levaram todo o dinheiro. O caso foi registrado na 124ª DP, e a Polícia está investigando o caso. Os agentes informaram que os hospitais da região estão em alerta para caso os bandidos procurem atendimento.