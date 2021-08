Boavista x Inter de Limeira - Divulgação

Publicado 01/08/2021 19:44

Saquarema – Neste sábado (31), O Boavista perdeu para a Inter de Limeira, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, pela nona rodada da competição, o Verdão de Saquarema foi derrotado por 1 a 0 pela equipe paulista.

O gol da vitória foi marcado por Gui Mendes aos 21 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Boavista ocupa o sétimo lugar com nove pontos. Com a derrota, o time de Saquarema completa cinco jogos sem vitórias na competição.

Na próxima rodada, no domingo (8), o Boavista encara o Cianorte, fora de casa.