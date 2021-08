VR ampliou a faixa etária da vacinação contra a covid-19 para pessoas de 35, 36 anos ou mais - Divulgação

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu neste sábado, 3112 novas doses das vacinas contra o Coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o quantitativo recebido, permitirá a retomada da vacinação na cidade. Do total, 2142 doses são exclusivas para primeira dose D1 e as outras 970 são de segunda dose D2.

Desta forma, Saquarema vacinará nesta segunda-feira (02) as pessoas de 29 anos (homens e mulheres), juntamente com as mulheres de 28 anos. Os postos de vacinação funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, das 09 às 16hs. Para ser vacinado, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.