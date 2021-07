Boavista perde para a Portuguesa, mas permanece no G4 - Divulgação

Publicado 31/07/2021 12:54

Saquarema - Com campanhas parecidas, Boavista e Inter e Limeira se enfrentam neste sábado (31), às 15h, no estádio Major José Levy Sobrinho – o Limeirão, em São Paulo.

A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série D. Atualmente, o Verdão de Saquarema ocupa a oitava posição com 9 pontos. O time precisa da vitória e demais uma combinação de resultados para voltar ou ficar mais próximo do G4.

No último confronto entre as duas equipes, o time de Saquarema perdeu por 1 a 0. Se vencer, pode continuar sonhando com o acesso.