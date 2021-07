Saquarema suspende vacinação contra a covid em grávidas - Divulgação

Saquarema suspende vacinação contra a covid em grávidasDivulgação

Publicado 30/07/2021 17:30

A Prefeitura de Saquarema informou que a vacinação contra a covi-19 está novamente suspensa.

Segundo o comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, na última terça-feira (27), o município recebeu 1134 doses , que foram aplicadas nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29) em pessoas das forças de segurança, gestantes, lactantes, puérperas e população em geral.

Publicidade

De acordo com a Prefeitura, com o término das doses D1, o município teve que suspender novamente a campanha de imunização e ressalta que o prosseguimento da aplicação da primeira dose só será possível mediante ao recebimento de novas doses.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, as pessoas que não conseguiram se vacinar na tarde desta quinta-feira (29), poderão ser imunizadas assim que a vacinação no município for retomada.