Publicado 30/07/2021 17:17

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, está efetuando obras de drenagem e pavimentação no bairro da Barreira, na área conhecida como Loteamento da Prefeitura.



Antiga reivindicação dos moradores, as obras contemplam as ruas do Jamelão, das Mangueiras, do Limoeiro e das Goiabeiras. A pavimentação está sendo executada com piso intertravado, colocação de meio fio, construção de calçadas e urbanização.

