Coronavírus - Reprodução

CoronavírusReprodução

Publicado 31/07/2021 12:20

Saquarema – Nesta sexta-feira (30), a Prefeitura de Saquarema fez mais uma atualização sobre os dados da covid-19 no município.

De acordo com as informações contidas no site coronavirus.saquarema.rj.gov.br, desde o início da pandemia, Saquarema contabiliza 4.249 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.461 casos recuperados, 38 casos suspeitos e 226 mortes. Saquarema também descartou 11.076 casos de covid.

Publicidade

No site da prefeitura também é possível acompanhar as informações sobre a taxa de ocupação na rede municipal de saúde. De acordo com os dados coletados, até ontem (30), o município registrou 12 leitos de UTI disponíveis para pacientes com covid-19 e 17 leitos de enfermaria para pacientes de covid.

Ocupação de leitos no município

UTI - Pacientes de covid-19: Ocupados: 2 // Livres: 12

UTI – Não covid-19: Ocupados: 5// Livres: 0

Enfermaria- Pacientes de covid-19: Ocupados: 6 // Livres: 17

Enfermaria- Não covid-19: Ocupados: 19 // Livres: 0