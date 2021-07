Contos Milenares - Divulgação

Publicado 31/07/2021 12:02

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema já programou as atrações culturais do mês agosto, concebidas por artistas locais como contrapartida para a Lei Aldir Blanc. As apresentações acontecem às 18 horas no canal da Prefeitura no YouTube(youtube.com/secomsaquarema), devido às medidas restritivas por conta da pandemia.

Confira a programação:

Dia 01 – Pintura Nerd – videoaula de desenho e pintura

Dia 02 – Terezinha Ruade – reaproveitamento de retalhos

Dias 13, 14 e 15 – Oficinas de Dança de Salão – festival

Dia 14 – Contos Milenares – clássicos indianos

Dia 27 – Beco do Poeta – poetas saquaremenses

Dia 28 – Representatividade Negra na Moda – conquistas de personalidades

Dia 31 – Live Show – musical

A Lei Aldir Blanc, também chamada Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural ou Lei Aldir Blanc de apoio à cultura - nº 14.017 -, foi elaborada pelo Congresso Nacional e criada, em 29 de junho de 2020, para prestar apoio ao setor cultural, afetado pela pandemia de Covid-19.