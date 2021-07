Praça de pedágio em Saquarema - Divulgação

Publicado 31/07/2021 14:13

Saquarema –A partir deste domingo (1), entra em vigor a nova tarifa do pedágio da Via Lagos (RJ-124).

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, durante a semana o valor será da tarifa básica será de R$14.70 (por eixo, das 12h de segunda às 12h de sexta – Tarifa Básica de Pedágio – TBP)



Durante fins de semana e feriados nacionais a tarifa sobe para R$24,50 (por eixo, das 12h de sexta às 12h de segunda, e das 12h da véspera às 12h do dia seguinte em feriados nacionais – Tarifa Básica com Adicional – TBA).

De acordo com a agência reguladora, o reajuste é anual e faz parte do contrato de concessão estabelecido entre o Governo do Estado e a concessionária.

A autorização foi aprovada pela Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos e Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ), desta sexta-feira (30).



