Sampaio Corrêa perde para o Americano e não tem mais chances de conquistar o acesso a Série A1 - Divulgação

Publicado 01/08/2021 19:39 | Atualizado 01/08/2021 19:46

Saquarema – Neste sábado (30), o Sampaio Corrêa lutou, mas acabou sendo derrotado pelo Americano, por 1 a 0, pela quinta rodada da Taça Corcovado.

Com o resultado o galinho da serra não tem mais chances de conquistar o acesso a Série A1 do Campeonato Carioca.

O último jogo do clube na competição será no próximo sábado (7), contra o Artsul, no Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.

Antes disso, o Sampaio Corrêa entra em campo pela Copa Rio, quarta-feira, contra o Audax Rio, em Resende.