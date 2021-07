Simone Biles e Jonathan Owens - Reprodução do Instagram

31/07/2021

O jogador de futebol americano Jonathan Owens, que é namorado da ginasta Simone Biles, publicou nas redes sociais uma declaração em apoio à amada. A atleta desistiu de participar das finais por equipes, individuais gerais, das barras assimétricas e do salto nas Olimpíadas de Tóquio, alegando preservar sua 'saúde mental'.



Na postagem, o namorado da atleta disse que admira a coragem da amada, que ganhou quatro medalhas de ouro e uma de bronze nas olimpíadas de 2016, no Rio.



"Eu vou seguir com você a qualquer custo. Sua força e coragem são incomparáveis e você me inspira cada vez mais SB. Você sempre foi minha campeã, e nunca se esqueça disso. Eu te amo muito, mal posso esperar para você voltar para casa e eu ver seu lindo sorriso de novo. Você sabe que eu estou sempre aqui para você", disse o jogador de futebol.

Quando desistiu de competir nas finais por equipe, após um salto ruim sobre a mesa, Biles revelou que estava priorizando sua 'saúde mental'. Antes da revelação, boatos sugeriam que a atleta teria tido alguma lesão ou fratura.

"Preciso me concentrar no meu bem-estar, há vida além da ginástica. Infelizmente aconteceu nesse palco. Esses Jogos Olímpicos têm sido muito estressantes. Uma longa semana, um longo ciclo olímpico e um longo ano. Eu acho que estamos todos muito estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo e esse não é o caso", disse a ginasta em entrevista.



A desistência dos aparelhos barras assimétricas e salto foram oficializadas pela equipe de ginástica americana através do Twitter, no fim da noite desta sexta-feira, manhã de sábado no Japão.



"Hoje, depois de longa consulta a equipe médica, Simone Biles decidiu declinar das finais do salto e das barras assimétricas. Ela continua sendo avaliada diariamente para definir se competirá nas finais do solo e na trave. Mykayla Skinner, que teve a quarta melhor pontuação nas provas durante as qualificatórias irá competir nas finais pelos Estados Unidos ao lado de Jade Carey, que teve a segunda melhor pontuação", disse a Federação de Ginástica dos Estados Unidos, no Twitter.