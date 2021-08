Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12) - Divulgação

Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12)Divulgação

Publicado 02/08/2021 20:37

Saquarema – Seguindo com o calendário de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, vai vacinar nesta terça-feira (3), homens e mulheres de 27 anos e mulheres de 28 anos.

A imunização no município acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema, sempre das 09 às 16hs.

A Prefeitura informa também que a vacinação para segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, sempre das 13 às 16hs.

Para ser vacinado, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.