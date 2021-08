Tema da palestra será Como Fazer Uso da Renúncia Fiscal do ICMS em Benefício de Projetos Culturais?" - Reprodução internet

Publicado 02/08/2021 20:35

Saquarema - Nesta quarta-feira (4), às 14 horas, a Secretaria Municipal de Cultura de Saquarema, vai realizar uma palestra no Teatro Mário Lago com o tema “Como Fazer Uso da Renúncia Fiscal do ICMS em Benefício de Projetos Culturais?”

[email protected] A participação no evento é gratuita e serão disponibilizadas 30 vagas para o empresariado local. Para participar, basta enviar e-mail com nome, endereço e telefone de contato para

O evento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.