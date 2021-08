Saquarema oferece gratuitamente curso preparatório para o Concurso do Corpo de Bombeiros - Divulgação Prefeitura

Publicado 03/08/2021 15:00

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema prorrogou até a próxima sexta-feira (6), as inscrições para o curso preparatório para o Concurso dos Bombeiros. O curso terá 100 vagas e aulas gratuitas, na modalidade presencial, para capacitar jovens e adultos para esse importante segmento do mercado de trabalho.

Para concorrer à vaga, o candidato deverá efetuar o preenchimento do Formulário de Inscrição clicando aqui - Já tivemos a oportunidade de formar centenas de alunos em cursos de capacitação e qualificação profissional. Outros tantos já foram aprovados em concursos públicos, pré-ENEM e carreira militar. O nosso Centro de Capacitação tem mudado a vida de muitos moradores e isso nos enche de orgulho e nos dá certeza de que estamos investindo corretamente na Educação - comentou a Prefeita Manoela Peres.Para se inscrever, o candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, ter 18 (dezoito) anos de idade ou mais no momento da contratação, ou até 35 (trinta e cinco) anos quando do último dia previsto para término da inscrição, para a vaga de 1º Tenente BM Temporário Voluntário. Já para a vaga de Soldado BM Temporário Voluntário, ter 18 (dezoito) anos ou mais no momento da contratação, ou até 25 (vinte e cinco) anos quando do último dia previsto para o término da inscrição. O candidato também deve ter concluído o Ensino Médio (Soldado) ou Graduação (1ºTenente), além de estar em dia com o serviço militar.O Curso Preparatório para o Corpo de Bombeiros é realizado pelo Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França. Para mais informações, o interessado pode telefonar para a Secretaria do Curso (22-93300-5250) ou fazer contato pelo e-mail [email protected]