Carro invade pastelaria em Saquarema - Reprodução redes sociais

Carro invade pastelaria em SaquaremaReprodução redes sociais

Publicado 03/08/2021 13:05

Saquarema- Um veículo invadiu uma pastelaria na noite desta segunda-feira (2), em Saquarema, na Região dos Lagos.

O acidente aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro do Alvorada, após uma colisão traseira, o motorista do veículo perdeu o controle do carro e atingiu o estabelecimento. O local ficou parcialmente destruído, mas ninguém se feriu.