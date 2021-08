Motorista perde controle e carro cai dentro de rio em Saquarema - Reprodução redes sociais

Publicado 02/08/2021 20:28

Saquarema - Na noite deste domingo (01), um carro foi parar dentro de um rio, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o acidente aconteceu na rua 103, no bairro de Jaconé. O motorista que estava sozinho, perdeu o controle do carro e caiu no rio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros. O motorista do veículo foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá com ferimentos leves.