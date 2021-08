Festival gastronômico de Saquarema - Divulgação

Festival gastronômico de SaquaremaDivulgação

Publicado 03/08/2021 13:57

Saquarema – De 06 a 29 de agosto, a cidade de Saquarema será sede da 14ª edição do Festival Gastronômico O Gosto de Agosto.



Cerca de 20 restaurantes da cidade estão preparando menus temáticos especialmente elaborados para o festival a preços populares com "Entrada" a partir de R$19,00, "Prato Principal" a partir de R$25,00 e "Sobremesa" a partir de R$9,00.



A proposta do evento é trazer ao público a rica cultura gastronômica através da miscigenação no nosso país, refletida pela culinária de Saquarema, com seus chefes, cozinheiros e donos de restaurantes, oriundos de várias partes do mundo, com comida italiana, japonesa, portuguesa, alemã, brasileira, comida típica caiçara, e claro, a Saquaremense.

Nesta edição, além de se deliciar com pratos exclusivos, os clientes poderão ajudar instituições de Saquarema. A organização do evento criou uma campanha de doações, com isso, o cliente que for a um dos restaurantes participantes e levar 1kg de alimento não perecível, agasalho ou cobertor, irá participar dos sorteios semanais de brindes exclusivos do Festival.



Todos os itens arrecadados serão doados para o Lar das Crianças Especiais de Saquarema e para a Fundação Pestalozzi de Saquarema.



Confira os restaurantes participantes:

Aloha Sushi: Rua Doutor Luiz Januário nº 218 Centro - Saquarema

Pit Stop: Av. Saquarema nº 500, Centro

SaquaSuco: Min. Salgado Filho, 178 Praia da Vila -Saquarema -

Perfetto Restaurante: Praça Oscar Macedo Soares, 68 Centro

Casa Rosário: Av. Min. Salgado Filho nº 3616 - Boqueirão

El Jeff: R. 99 - entre a 13 e 14 - Jaconé

Senorita Empanada: Delivery - (21) 96897-3404

Casa da Praia: Avenida Oceânica, 1.564 - Itaúna - Saquarema

Esquina da Praia: Rua do Oceano, 10 - Itaúna

Casa do Surf: Avenida Oceânica, 1.594 - Itaúna

O Veleiro: Rua 108 (Sentido Canal) Jaconé - Reserva Manitiba

Botelhos Burguer: Rua Professor Souza nº 318 - Bacaxá

Good Bar: Av. São Rafael, 57A Itaúna

Restaurante Pérola da Lagoa: Estrada da Barreira nº 813 - Jardim

Batata Recheada do França: Av. Saquarema - Shopping Pin Point

Go Sushi: Rua Professor Souza nº 588 - Bacaxá

Pizza da Praia: Rua Barão de Saquarema, 283 - Centro

Quiosque João e Maria: Rua Oceano s/nº - Quiosque 3 - Itaúna

Itaúna Café: Avenida Oceânica, 1.594 - Itaúna

Le Bistrô Restaurante: Av. São Rafael, 1134 - Itaúna -