Saquarema ja vacinou quase 70% da população com pelo menos 1 dose. - Reprodução redes sociais

Saquarema ja vacinou quase 70% da população com pelo menos 1 dose. Reprodução redes sociais

Publicado 05/08/2021 12:34 | Atualizado 05/08/2021 12:35

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (4), a Prefeitura de Saquarema divulgou que 68,1% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus.

Segundo os dados da Prefeitura, ao todo, Saquarema já aplicou 71.970 doses. Sendo 47.402 de primeira dose (D1) e 24.568 aplicações de segunda dose (D2).

Publicidade

Os dados são referentes ao quantitativo lançado até terça-feira (3). Nesta quinta (5), pessoas de 26 anos ou mais estão sendo vacinadas. A imunização acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema, sempre das 10 às 16hs.

A Prefeitura informa também que a vacinação para segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, sempre das 13 às 16hs.

Publicidade

Para ser vacinado, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência e cartão do SUS.