Duque de Caxias realizou mutirão de vacinação para jovens nesta segunda-feira (9)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 09/08/2021 15:55

Rio - Após a entrega de novas doses da vacina contra a covid-19 pelo Ministério da Saúde ao estado do Rio, na última sexta-feira (6) e no domingo (9), cidades da Região Metropolitana do Rio seguem com seus calendários de vacinação. Todos os municípios estão vacinando pessoas na faixa etária de 30 a 18 anos nesta semana. São Gonçalo é a cidade com o calendário mais avançado, vacinando pessoas a partir dos 18 anos, nesta segunda-feira (9).

Confira o andamento da vacinação contra a covid-19 nos municípios da Região Metropolitana:

Belford Roxo

A Prefeitura de Belford Roxo informou que já foram aplicadas 211.244 doses de vacinas. "O município segue todos os protocolos estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). São 17 pontos de vacinação contra a covid-19, distribuídos em diversos bairros. Não há falta nem da primeira, nem da segunda dose. O estoque de vacina é suficiente para atender à população pelos próximos dias".

Duque de Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta segunda-feira, um mutirão de vacinação com a primeira dose, para quem tem entre 20 e 22 anos, em 26 postos espalhados nos quatro distritos do município. Quanto à continuidade da vacinação de primeira dose por idade, a SMSDC esclarece que a vacinação por idade nos próximos dias dependerá do quantitativo de doses restantes das ações realizadas hoje.

O município de Duque de Caxias recebeu, no último sábado (7), o seguinte quantitativo de vacinas para primeira dose: 12.468 Pfizer, 8.570 Astrazeneca e 2.045 Janssen. Para a segunda dose, foram entregues: 5.850 Pfizer e 5.520 Astrazeneca. Todas as doses recebidas, referentes à primeira dose por idade, foram colocadas nos postos de vacinação nesta segunda-feira.

O município segue ainda com a aplicação da primeira dose para Gestantes, Puérperas e Lactantes, com idade acima de 18 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão, Centro) e no CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice). As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes devem apresentar comprovação. Nos três casos é obrigatória, ainda, a apresentação de documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

A Secretaria Municipal de Saúde está convocando também as pessoas com deficiência permanente e portadores de autismo, síndrome de down, paralisia cerebral, nanismo, mielomeningocele e deficiência visual, que tenham acima de 18 anos de idade, para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

A primeira dose para esses grupos, acontece de terça-feira (10) a quinta-feira (12), das 8h às 15h, no CER IV, localizado na Avenida República do Paraguai, em Sarapuí. A vacinação acontece para pedestres e também no sistema Drive-Thru. É obrigatória a apresentação de comprovante de residência e documento de identificação com CPF.

O município segue também com a vacinação da segunda dose, para aqueles que não compareceram às convocações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde. A segunda dose para faltosos acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.

A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.

Itaboraí

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Itaboraí informou que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) tem doses até a próxima quinta-feira (12). Não há risco de suspender a vacinação por falta de imunizantes até o momento. A procura por vacinas é considerada normal no município.

Calendário de vacinação em Itaboraí:

Terça-feira (10) — população geral a partir de 22 anos

Quarta-feira (11) — população geral a partir de 21 anos

Quinta-feira (12) — população geral a partir de 20 anos

Sexta-feira (13) — população geral a partir de 19 anos

Maricá

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Saúde, informou que o município imuniza nesta segunda-feira (9) pessoas com 29 anos ou mais sem comorbidades. Na terça-feira (10), é a vez de quem tem 28 anos ou mais, enquanto na quarta-feira (11) chega a vez das pessoas com 27 anos ou mais. Na quinta-feira (12), recebem os imunizantes quem tem 26 anos ou mais. Já a vacinação dos adolescentes na faixa etária de 12 até 17 anos com comorbidades, está suspensa.

As gestantes, com 18 anos ou mais, com prescrição médica, puérperas (até 45 dias do parto), com 18 anos ou mais (com prescrição médica) e lactantes com 18 anos ou mais, com comprovação do aleitamento materno, podem serem imunizadas exclusivamente no Posto de Saúde Central, as terças e quintas-feiras, das 09h às 12h.

Locais de vacinação em Maricá:

Unidade de Saúde da Família (USF) Central; USF Marinelândia; Escola Municipal Rynalda Rodrigues da Silva; USF Chácara de Inoã; Escola Municipal Marquês de Maricá USF Jardim Atlântico; Unidade Volante de Vacinação (UVV) Aeroporto de Maricá; UVV Centro Administrativo da Prefeitura em Itaipuaçu. É preciso levar documento de identificação com foto; CPF ou cartão do SUS; assim como um comprovante de residência do município de Maricá.

Nilópolis

O município de Nilópolis continua avançando na vacinação dos jovens. Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Saúde promove a vacinação de pessoas com 20 anos. Prossegue também a imunização de grávidas e puérperas e lactantes. O drive-thru, no Parque de Eventos, também estará com profissionais da saúde imunizando os moradores de Nilópolis.

As pessoas com dia programado para receber a segunda dose devem seguir o que está marcado em seu calendário de vacinação. Todas as vacinas estão disponíveis nos quatro postos de saúde listados abaixo.

Os moradores devem ir aos quatro postos onde estão aplicando o imunizante. De segunda-feira a sexta-feira, o atendimento é das 9h às 16h. No sábado, o funcionamento é das 8h às 12h. Menos no drive-thru, onde o atendimento de segunda a sexta-feira é das 9h às 16h durante a semana, e no sábado das 8h às 11h. Todos devem levar a carteira de identidade com CPF ou cartão do SUS e um comprovante de residência, que é obrigatório.

Grávidas e puérperas com comorbidades recebem a imunização com Pfizer. O mesmo se aplica às mulheres lactantes (com filhos de até um ano de idade), que devem levar a certidão de nascimento da criança que estão amamentando. O atendimento será apenas no Posto Central.

Confira os endereços dos postos de vacinação:

Endereço dos Postos de Saúde

Posto Central

Rua João Pessoa 1530 Centro. Tel.: 2691-2257

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Drive-thru no Parque de Eventos

Rua Carmela Dutra, sem número, Frigorífico

Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que, no momento, há doses da vacina contra a covid-19 para os próximos dias. Nesta segunda (9) e terça-feira (10), serão vacinadas pessoas a partir de 24 anos, na quarta (11) e quinta-feira (12), pessoas a partir de 23 anos e sexta-feira (13) e sábado (14), pessoas a partir de 22 anos.

Segundo a pasta, o município de Niterói possui vacinas para aplicação da primeira e segunda dose.

Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que há quantidade suficiente de primeira e segunda dose até o fim da semana. Nesta segunda (9) e terça-feira (10), pessoas com 29 anos serão imunizadas. Quarta (11) e quinta-feira (12), aqueles com 28 anos. Na sexta-feira (13), recebem o imunizante pessoas com 27 anos. No próximo sábado (14), acontece a repescagem para todos os grupos.

São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo está vacinando todos os gonçalenses com mais de 18 anos com a primeira dose contra o coronavírus. A segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac continua sendo aplicada no município. A imunização com a Pfizer começará a ser feita na próxima semana.

Segundo a pasta, a vacinação está garantida na cidade. A procura está acontecendo, normalmente, nos doze pontos de vacinação. Uma média de 3.500 pessoas vacinadas por dia.

Apenas as grávidas, puérperas e lactantes têm exclusividade para tomar a vacina da Pfizer. Pessoas com comorbidades, doenças neurológicas crônicas e deficiência permanente também podem tomar esta vacina, segundo o informe técnico do Governo do Estado. No entanto, não há exclusividade, já que estes grupos podem ser vacinados com outras vacinas.