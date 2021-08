Cidade das Artes durante vacinação na última quarta-feira - Cléber Mendes

Publicado 09/08/2021 15:02 | Atualizado 09/08/2021 15:04

Rio - Os cariocas com 26 anos e quem estava marcado para tomar a segunda dose enfrentaram filas longas em algumas unidades de vacinação contra covid-19, na Zona Oeste. A espera pela imunização no posto da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e no Posto do Tanque, em Jacarepaguá, chegaram a quase duas horas, no fim da manhã e início da tarde desta segunda-feira.

No caso da unidade na Barra, o problema foi a falta de doses por volta das 11h. O imunizante acabou o que gerou um represamento de pessoas e a fila se alongou. Em alguns casos, quem estava na fila relatava espera de quase duas horas. A situação foi solucionada cerca de uma hora depois, quando uma nova remessa de vacinas foi entregue e o fluxo começou a ser normalizado.

Já no Posto do Tanque, o problema foi a demora na aplicação. Segundo uma usuária do Twitter que esperava pela sua vez, a espera estava levando mais de uma hora e meia. "A saga da vacina. Vim no posto do tanque, tem a vacina e deve ter umas 100 pessoas na minha frente.... eu que lute", comentou.

Relatos de que o posto da Praça Seca de vacinação também estaria sem doses para a imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) explicou que a falta de doses na Cidade das Artes foi pontual, mas que a situação logo que percebida foi comunicada e solucionada. "Faltas pontuais podem ocorrer em pontos de vacinação, mas a reposição é providenciada assim que a direção sinaliza para a coordenação de área", disse o órgão.