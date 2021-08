Incêndio toma conta de loja no calçadão de Campo Grande - Divulgação

Publicado 09/08/2021 13:41 | Atualizado 09/08/2021 17:25

Rio - Um incêndio tomou conta de uma das lojas do movimentado calçadão de Campo Grande, na Rua Praça Dr. Raul Boaventura, próximo à estação de trem na Zona Oeste do Rio, no começo da tarde desta segunda-feira. Informações iniciais apontam que o fogo começou na loja de cosméticos Monamie e já teria se alastrado para outras duas lojas. Ninguém ficou ferido.

Veja outro vídeo do incêndio numa loja do calçadão de Campo Grande

Crédito: Divulgação pic.twitter.com/4BOTtoYdez — Jornal O Dia (@jornalodia) August 9, 2021

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via Rua Ferreira Borges, próximo ao cruzamento com a Rua Cel. Agostinho está parcialmente interditada. O trânsito na região se encontra congestionado no momento. Às 15h25, o COR informou que a via permanece interditada.

Equipes do Corpo de Bombeiros aturam no local e o fogo foi controlado.

Policiais do 40ºBPM (Campo Grande), CET-Rio, Defesa Civil e Guarda Municipal também foram acionados.

Em nota, a loja Monamie informou que "ninguém ficou ferido, os funcionários estão bem e estão aguardando o trabalho dos bombeiros ser concluído".