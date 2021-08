Panfletos com ofensas aos judeus foram espalhados por condomínios da Barra da Tijuca - Reprodução

Publicado 09/08/2021 14:23

Rio - A Polícia Civil instaurou inquérito para identificar a autoria da impressão de panfletos com ofensas a judeus encontrados neste fim de semana em condomínios da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os papéis com as ofensas tinham a seguinte frase impressa: "Judeus acumuladores compulsivos de ouro diamante e dólares (sic)". Agentes da 16ª DP (Barrra da Tijuca) buscam imagens de câmeras de segurança na região e realizam outras diligências para esclarecer o caso.

O presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj), Alberto David Klein, disse ao DIA que a maior preocupação da entidade é a consequência da distribuição dos panfletos.



"A polarização política tem levado a um extremismo e, como consequência, uma onda de racismo e discriminação a inúmeras religiões e minorias. O antissemitismo está dentro desse contexto. Constatamos a cada dia um número maior de casos de antissemitismo e nazismo. O que nos preocupa mais é que a mensagem dos panfletos é a consequência desses ataques, pois esses grupos podem dar prosseguimento a essas ações".

Para Albert, é preciso buscar um equilíbrio, voltar á normalidade e ao diálogo, para que a sociedade aceite a diversidade e não seja mais discutido esse tipo de ocorrência. "É triste que, após uma década voltemos a esse tipo de discussão, mas estamos presenciando esse fenômeno que é mundial", finalizou.