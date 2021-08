Há 21 dias, Wesley registrou a abertura de uma microempresa com capital social de R$110 mil - Reprodução/Redes Sociais

Há 21 dias, Wesley registrou a abertura de uma microempresa com capital social de R$110 mil Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/08/2021 12:35 | Atualizado 09/08/2021 12:51

Rio - A Força-tarefa da Polícia Civil do Rio, criada para investigar a morte do investidor de criptomoedas e youtuber Wesley Pessano, de 19 anos, prendeu, nesta segunda-feira (9), um homem suspeito de ter sido o contratante do assassinato do rapaz. Pessano foi morto a tiros na quarta-feira, dentro de um Porsche , avaliado em cerca de R$ 450 mil, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Com a prisão desta segunda, já são três presos pelo crime. Na última sexta-feira, dois homens foram presos no carro usado no momento do assassinato. Um deles, segundo investigadores, é apontado como executor.

A Polícia Civil apura se a morte do rapaz foi motivada por uma suposta guerra de mercado de investimento. Apesar das prisões, a polícia não divulgou a identificação dos investigados.

A polícia acredita que o investidor tenha sido executado em uma espécie de queima de arquivo. Wesley Pessano era do Rio Grande do Sul e sua família veio para o Rio, onde prestou depoimento. A polícia também ouviu o sócio do rapaz.

De acordo com a Secretaria Estadual de Polícia Civil, a Força-tarefa que investiga a morte de Wesley Pessano é composta pela delegacia de São Pedro da Aldeira, Cabo Frio, Armação de Búzios e Iguaba Grande, todas na Região dos Lagos. O carro usado pelos assassinos também foi apreendido.