Em sua última publicação, Wesley aparece ao lado do veículo em que foi assassinadoReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/08/2021 09:41 | Atualizado 05/08/2021 10:02

Antes de morrer, o influenciador ainda postou stories onde aparece no computador, vendo investimentos, e se exercitando. No canal que mantinha no YouTube, com 14,5 mil inscritos, ele compartilhava as operações que realizava.

O crime

O trader foi assassinado a tiros na tarde de ontem, no bairro de São João, próximo à igreja católica do bairro. Segundo testemunhas, dois homens teriam passado em um veículo modelo Voyage e dispararam contra o carro Porsche em que estava a vítima e mais uma pessoa, que também foi baleada. Wesley foi atingido na cabeça e no pescoço e morreu na hora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia informou que o outro ocupante do automóvel deu entrada no pronto-socorro municipal e foi transferido, em seguida, para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, também na Região dos Lagos. A identidade da vítima não foi revelada.

Há três meses, ele publicou um vídeo em seu canal em que conta sua história de vida. Nascido no Rio Grande do Sul, ele morou durante um período em Santa Catarina e, há pouco mais de um ano, se mudou para Cabo Frio, onde fundou uma empresa de investimentos.

Há 21 dias, Wesley registrou a abertura de uma microempresa de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, com o nome de WP Santarém, no município de Navegantes, em Santa Catarina. A empresa tem capital social de R$110 mil e no quadro de sócios e administradores, ele aparece como titular.